Thierhaupter Bogenschütze gewinnt Bayerische Hallenmeisterschaft

Johannes Maier sichert sich nach einer starken Vorstellung den Titel. Im Halbfinale setzt er sich gegen einen guten Bekannten durch.

Am zweiten Februar-Wochenende stand für die Bogenschützen des Schützenvereins „Edelweiß“ Thierhaupten die bayerische Meisterschaft in der Halle an. Nach den Corona-Einschränkungen der letzten Jahre konnte sie wieder auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück ausgetragen werden. Aus Thierhaupten waren Emely Freund in der Jugendklasse weiblich und Johannes Maier bei den Herren dabei.

Den Auftakt hatte am Samstag Johannes Maier. Vormittags war eine Qualifikationsrunde mit 60 Pfeilen auf eine Entfernung von 18 Metern zu schießen, die er mit einem Start-Ziel-Sieg und 581 Ringen als Erstplatzierter abschloss. Das bedeutete eine gute Ausgangssituation für die am Nachmittag folgenden Finalrunden. Im Viertelfinale musste der 27-jährige Maschinenbauingenieur aus Thierhaupten gegen den Achten der Vorrunde, Holger Breske aus Frei-sing, antreten, den er problemlos mit 6:0 Punkten auf die Zuschauerränge verbannte.

Im Finale wartet auf Maier der Titelträger von 2019

Im Halbfinale wartete dann der Fünftplatzierte der Vorrunde, Michael Reiter von der FSG Tacherting. Da Maier in der 1. Bundesliga ebenfalls für Tacherting an den Start geht, sind sich die beiden nicht unbekannt und ein interessantes Match war zu erwarten. Nach zweimaliger Punkteteilung, 30 Ringen und zwei Punkten im zweiten Satz sowie einem kleinen Patzer im vierten Satz konnte Johannes Maier erst im fünften Satz mit erneut drei Zehnern den Sack zumachen und Michael Reiter mit 6:4 Punkten ins Bronzefinale schicken.

Im Finale um den Titel stand Johannes Maier dann Tobias Edlböck vom PSV München gegenüber. Edlböck ist als Bayerischer Hallen-Meister von 2019 ebenfalls kein Unbekannter in der Szene und so war die Spannung bei den vielen Zuschauern in der Halle enorm. Gleich im ersten Satz zeigte Maier, wie hoch die Messlatte liegen wird - seinen drei Zehnern hatte Edlböck lediglich 27 Ringe entgegenzusetzen. Die übrigen vier Sätze waren einigermaßen ausgeglichen, allerdings war Johannes Maier einen kleinen Tick besser unterwegs als sein Kontrahent und so stand es am Ende 6:4 für den Thierhaupter. Alles in allem war es beeindruckend, wie klar Johannes Maier nach seinem Rückzug aus dem Leistungssport im Herbst 2021 diese bayerische Meisterschaft dominierte.

Emely Freud kann den Rückstand nicht mehr aufholen

Am Sonntag musste Emely Freund bei den weiblichen Jugendlichen ran. Sie zeigte viel Kampfgeist und wollte vorne mitspielen. Leider erwischte sie einen schlechten Start, den daraus resultierenden Rückstand konnte sie nicht mehr aufholen. Am Ende musste sich Emely Freund auf Platz 14 einreihen, Bayerische Meisterin in ihrer Klasse wurde Regina Kellerer aus Raubling.

Johannes Maier bereitet sich nun auf das Bundesliga-Finale in Wiesbaden vor, wo er für die FSG Tacherting wieder um den Titel kämpfen wird. Mitte März finden ebenfalls auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück die deutschen Meisterschaften statt, mit denen die Hallensaison der Bogenschützen ihr Ende finden wird. Auch hier wird wieder mit Maier zu rechnen sein. (sts)