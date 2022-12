Tischtennis

24.12.2022

Eine Olympia-Teilnehmerin schlägt für den TTC Langweid auf

Die Amerikanerin Chelsea Edghill nahm für Guyana an den Olympischen Spielen in Tokio teil. Ab Januar spielt sie für die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid.

Plus Wie es zur Verpflichtung von Chelsea Edghill kam, die sowohl die amerikanische Staatsbürgerschaft als auch die von Guyana besitzt.

Sie trainiert die nächsten eineinhalb Jahre im Tischtennis-Center von Thomas Wetzel in Bad Aibling und suchte einen passenden Verein. Der TTC Langweid suchte nach einer Nummer fünf seine erste Mannschaft in der 2. Bundesliga und nach einer Nummer eins für das zweite Team in der Oberliga. So kam es, dass man in der Tischtennis-Hochburg sozusagen als weihnachtliche Bescherung Chelsea Edghill verpflichten konnte. Die 25-Jährige hat zwei Staatsbürgerschaften: Die amerikanische und die von Guyana.

