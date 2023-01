Tischtennis

07.01.2023

Eine Reise in der Vergangenheit

Plus Die Tischtennis-Frauen des Zweitbundesligisten TTC Langweid nehmen an der Deutschen Pokalrunde in Berlin teil und treffen dort auf viele Bekannte aus der glorreichen Vereinsgeschichte.

„Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!“ So singen die Fußballer nach jedem Sieg im DFB-Pokal, denn das Endspiel findet traditionell im Berliner Olympiastadion statt. Diesmal wird der Evergreen auch von den Tischtennis-Frauen des TTC Langweid, denn der Zweitbundesligist nimmt am 7./8. Januar am Deutschland-Pokal teil. Für Langweid ist es auch eine Reise in die glorreiche Vergangenheit mit sieben deutschen Meistertiteln in den Jahren von 1996 bis 2007.

