TTC Langweid löst Pflichtaufgabe

Im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga gelingt ein 6:1-Sieg beim Schlusslicht in Leipzig. Titelaspirant Jena war jedoch eine Nummer zu groß.

Zwei Auswärtsspiele standen für die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid in der 2. Bundesliga auf dem Programm. Zunächst bei Tabellenführer und Meisterschaftsfavoriten Schott Jena (Thüringen), wo es eine 2:6-Niederlage gab, dann in Leipzig (Sachsen) beim Tabellenletzten Leutzscher Füchse. Beim Spitzenreiter konnte das Team zwar gut mithalten, musste am Ende aber die Spielstärke des Favoriten anerkennen. In Leipzig wurde das TTC-Quintett seiner Favoritenrolle gerecht und erfüllte mit dem Sieg die Pflicht im Kampf um den Klassenerhalt. Der soll nun in fünf Heimspielen mit Unterstützung der Zuschauer erreicht werden.

Am Willen des Außenseiters, den Thüringerinnen in Jena zu trotzen, fehlte es den TTC-Spielerinnen nicht. Doch schon zum Auftakt gab es durch zwei Niederlagen der Doppel Farladanska/Styhar und Venckute/Edghill einen Dämpfer. Das 11:13 im 1. Satz brach etwas den Widerstand des starken TTCL-Duos Farladanka/Styhar. Die beiden Ehrenpunkte holten Diana Styhar gegen die Nummer 1 Haruna Sugita und Melanie Merk gegen die Nummer vier der Gastgeber recht überlegen.

Die Nachwuchs-Nationalspielerin des TTC und Chelsea Edghill, die von Cennet Durgun für Stammspielerin Vitalija Venckute eingesetzt wurde, kamen aufgrund des vorzeitigen Endergebnisses nur zu einem Spiel. Ganna Farladanska hielt gegen Ece Harac, der stärksten Spielerin der Thüringer, gut mit, musste sich aber der Gegnerin beugen.

Favoritenrolle gerecht geworden

Im nachfolgenden Spiel am Sonntag wurden Cennet Durgun und ihre fünf Spielerinnen beim Tabellenletzten Leutzscher Füchse (Leutzsch ist ein Stadtteil von Leipzig) ihrer Favoritenrolle mit einem glatten 6:1 gerecht. Der Grundstein zur Sicherheit waren zum Spielauftakt Siege der Doppel Farladanska/Styhar und Venckute/Edghill, zu deren 3:0 zwei knappe Gewinnsätze reichten. In den Einzelspielen musste nur Viltalija Venckute, die diesmal den Vorzug vor Chelsea Edghill erhalten hatte, nach dem Entscheidungssatz ihrer Gegnerin zum Sieg gratulieren. Ganna Farladanska, Diana Styhar und Melanie Merk mussten bei ihren Siegen nicht an die Obergrenze ihres Leistungsvermögens gehen. Zwei Einzel musste nur Ganna Farladanska bestreiten. (jug)

Schott Jena - TTC Langweid 6:2. Harac/Riliskyte - Farladanska/Styhar 13:11, 11:7, 11:6, Sugita/Bondarenko-Getz - Venckute/Edghill 11:7, 11:6, 11:3, Sugita - Styhar 11:5, 6:11, 12:14, 8:11, Harac - Farladanska 11:7, 8:11, 11:9, 11:8, Riliskyte - Edghill 11:6, 11:4, 9:11, 11:7, Bondarenko - Merk 5:11, 4:11, 4:11, Sugita - Farladanska - 11:6, 11:8, 11:3, Harac - Styhar 11:3, 11:9, 9:11, 11:4

Leutscher Füchse Leipzig - TTC Langweid 1:6. Hildebrandt/Schreiner Huong - Farladanska/Styhar 8:11, 6:11, 5:11, Do Thi Tho - Venckute/Edghill 5:11, 10:12, 10:!2, Hildebrandt - Styhar 2:11, 8:11, 7:11, Schreiner Huong - Farladanska 6:11, 6:11, 13:11, 6:11, Do Thi Tho - Venckute 17:19, 11:7, 12:10, 11:6, Singer - Merk 12:10, 7:11, 5:11, 9:11, Hildebrandt - Farladanska 4:11, 2:11, 5:11.