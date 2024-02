TTC Langweid: Teammanagerin lobt die Teamleistung

Die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid machen in den beiden Auswärtsspielen auf der Hessen-Reise in der 2. Bundesliga eine gute Figur und bringen einen Punkt mit.

Obwohl am Ende nur ein Punkt heraussprang, gaben die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid in der 2. Bundesliga bei den beiden Auswärtsspielen in Hessen eine gute Figur ab. Dem 5:5 beim TTC Langen folgte tags darauf beim Tabellenzweiten TSV Langstadt II eine 3:6-Niederlage. Die Leistung ihres Teams und die Mitnahme eines Punktes von den Spielen in Hessen stellte Cennet Durgun zufrieden.

„Es ist nicht mit der Vereinsbrille gesehen, dass wir zwei Siege und vier Punkte nach Hause gebracht hätten, wenn wir in Bestbesetzung mit Veronika Matiunina hätten spielen können“, bilanzierte die Teammanagerin. Die Nummer eins des TTC stand nicht zur Verfügung, da sie mit dem ukrainischen Nationalteam bei den gerade in Südkorea stattfindenden Weltmeisterschaften im Einsatz ist.

Mit dem Punktgewinn ist Langweid in der aktuellen Tabelle auf Platz vier vorgerückt. Die Leistung stimmt Cennet Durgun für die restlichen drei Saisonspiele, die allesamt in der heimischen Halle stattfinden, zuversichtlich.

Dass das Spiel beim TTC Langen mit einer gerechten Punkteteilung endete, davon konnte man seitens des TTC ohne Veronika Matiunina vorweg nicht ausgehen, obwohl Langen Vorletzter der Liga ist. In der Vorrunde hatten die Hessen Langweid, damals mit Matiunina auf Position drei, ein 5:5 abgetrotzt und sich nun für die Rückrunde mit einer guten Nummer zwei verstärkt. Langweid war aber sowohl mit Vitalija Venckute als auch Anannya Basak nahe am Sieg gegen die Abwehrstrategin Mariia Voitekhova. Beide TTCL-Spielerinnen konnten im hinteren Paarkreuz ein Spiel gewinnen, Anannya Basak, der Neuzugang aus Indien, zum 5:5-Endstand.

In den Einzelspielen waren auch Anja Farladanska und Diana Styhar je einmal erfolgreich und zudem gemeinsam im Doppel. Die Nummer eins der Gastgeber, Anastasia Bondareva, war einfach zu gut, obwohl besonders Diana Styhar beim 1:3 starke Gegenwehr leistete, wie die Verlustsätze drei und vier mit jeweils 9:11 zeigen.

Das 0:2 nach den Doppeln war bitter. Das sonst gute TTCL-Duo Farladanska/Styhar war gegen den TSV Langstadt II weit weg von seiner sonstigen Leistung. Dagegen boten Venckute/Basak beim 2:3 gegen das Spitzendoppel der Gastgeber Lemmer/Kämmerer eine starke Leistung. In den Einzelspielen zeigten sich die beiden Ukrainerinnen wieder von ihrer guten Seite, Anja Farladanska mit einem Sieg gegen das deutsche Nachwuchstalent Lorena Morsch und Diana Styhar mit einem Erfolg gegen die Spitzenspielerin der Gastgeber, Alena Lemmer, zum 2:2.

3:3 war der Zwischenstand nach den ersten Spielen nach der Pause durch einen Sieg von Vitalija Venckute und einer gleichzeitigen Niederlage von Anannya Basak. Trotz Niederlagen von Anja Farladanska und Diana Styhar und dem 3:5-Rückstand bestand Hoffnung, auf ein 5:5. Anannya Basak hatte im letzten Einzel schon Satz eins für sich entschieden, brauchte aber nicht mehr weiterzuspielen, da sich Vitalija Venckute trotz guter Leistung 0:3 geschlagen geben musste und sich die Favoriten damit den Sieg vorzeitig sichern konnten. „Es hätte auch glücklicher laufen können für Vitalija“, wies Cennet Durgun auf deren knapp verlorene Sätze zwei und drei (10:12, 13:15) hin. (jug)





TTC Langen – TTC Langweid 5:5. Toftaker/Jajeh - Venckute/Basak 11:7, 13:11, 11:4, Bondareva/Betz - Farladanska/Styhar 5:11, 9:11, 9:11, Bondareva - Styhar 10:12, 11:5, 11:9, 11:9, Toftaker - Farladanska 6:11, 11:1, 12:10, 8:11, 7:11, Voitekhova - Basak 11:6, 10:12, 11:7, 5:11, 11:6, Betz - Venckute 6:11, 11:5, 9:11, 5:11, Bondareva - Farladanska 11:3, 11:7, 11:9, Toftaker - Styhar 10:12, 8:11, 6:11, Voitekhova - Venckute 7:11, 12:10, 11:8, 11:6, Betz - Basak 13:11, 10:12, 5:11, 8:11.

TSV Langstadt II – TTC Langweid 6:3. Lemmer/Kämmerer - Venckute/Basak 11:6, 8:11, 11:7, 6:11, 11:8, Morsch/Tu Wenna - Farladanska/Styhar 11:7, 11:6, 11:8, Lemmer - Styhar 9:11, 11:9, 9:11, 9:11, Morsch - Farladanska 7:11, 7:11, 9:11, Kämmerer - Basak 11:7, 11:8, 11:6, Wenna - Venckute 9:11, 7:11, 11:9, 11:6, 6:11, Lemmer - Farladanska 11:6, 10:12, 11:8, Morsch - Styhar 12:10, 11:13, 11:8, 11:9, Kämmerer - Venckute 11:6, 12:10, 15:13.