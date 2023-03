FC Langweid muss zehn Sätze überstehen

Plus Nach Sieg und Niederlage im Tiebreak beenden die Volleyball-Frauen des FC Langweid die Landesliga-Saison auf dem vierten Tabellenplatz.

Am letzten Spieltag der Landesliga-Saison der Volleyball-Frauen des FC Langweid bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer gegen den TSV München-Ost und die Lechrain Volleys gleich zwei Fünf-Satz-Krimis zu sehen. Mit einem Sieg und einer Niederlage beendeten die Langweiderinnen die Saison auf Rang vier.

Der erste Gegner war der Tabellendritte München Ost. Bereits das Hinspiel war mit einem knappen 3:2 ein harter Fight. Im ersten Satz kamen die Langweiderinnen super ins Spiel. Eine Aufschlagserie von Anita Klostermeir führte zur schnellen 13:6-Führung. Nicole Blaimer erhöhte mit weiteren druckvollen Aufschlägen auf 21:10. Der Satz war schnell mit 25:13 beendet. In Satz zwei kamen die Münchnerinnen dann in Fahrt und punkteten mit harten Angriffen. Langweid verlor den Satz mit 17:25. Der dritte Satz war von langen Spielzügen und großem Kampfgeist beider Mannschaften geprägt. Am Ende mussten sich die Langweider Damen mit 20:25 geschlagen geben. Coach Lisa Lechner brachte in Satz vier mit Sophia Keil neuen Schwung aufs Feld. Mit neuer Energie gewannen die FCL-Mädels 25:20 und freuten sich nun auf den Tiebreak. Der fünfte Satz war hart umkämpft. Am Ende musste er mit 13:15 aufgrund unglücklicher Eigenfehler abgegeben werden.

Gegen Lechfeld Volleys war Rechnung offen

Im zweiten Spiel ging es nun gegen die Lechrain Volleys. Hier hatten die Langweiderinnen noch eine Rechnung offen. Das Hinspiel in Landsberg wurde verloren und die FCL-Damen waren mit ihrer Leistung unzufrieden. Das sollte diesmal besser werden. Gestartet wurde mit neuer Aufstellung. Isabelle Maurer und Teresa Graus übernahmen nun die Angriffe über Außen. Wie auch beim Hinspiel fanden die Langweider Damen nicht in die Partie. Der erste Satz ging mit 25:19 an Lechrain. Auch in Satz zwei startete der FCL mit einem 6:11-Rückstand. Kathrin Endruweit übernahm ab diesem Zeitpunkt durch ein kreatives Zuspiel die Verantwortung. Dem Publikum wurde ein spannender Satz geboten bis zum 29:27. Großen Anteil am Satzgewinn hatten auch die vielen Anhänger in der Halle.

Der dritte Satz begann mit einem konstant druckvollen Spiel des FCL und endete schnell mit 25:13. Nach dem klaren Satzgewinn ging es mit neuer Aufstellung in Satz vier. Zu viele Unstimmigkeiten führten allerdings zum klaren 14:25-Satzverlust. Jetzt musste man in den zweiten Tiebreak des Tages. Interimstrainerin Lisa Lechner setzte auf die Routiniers im Team in Verbindung mit den Nachwuchstalenten Laura Boss und Sophia Keil, und es begann sofort mit einer 2:0-Führung. Amelie Medele sammelte durch ihre Blockarbeit immer wieder wichtige Punkte, sodass der Tiebreak mit 15:10 klar an Langweid ging.

FC Langweid: Blaimer, Boss, Brenner, Endruweit, Graus, Kalus, Keil, Klostermeir, Kopold, A. Maurer, I. Maurer, Medele, Steinherr, Thöle.