17.10.2023

Perfekt Gastgeber in der Hauptstadt

Plus Der VC Neusäß richtet den Deutschen Senioren Cup in Berlin aus.

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin! Nachdem die Neusässer Volleyballer bereits vor einigen Jahren den Deutschen Senioren BFS-Mixed Cup in der heimischen Halle ausrichteten und sich für 2023 noch kein Ausrichter gefunden hatte, entwickelte sich die Idee, die Meisterschaft zum ersten Mal überhaupt in der Bundeshauptstadt auszutragen. Gesagt, getan: So fuhren über 25 Neusässer Spielerinnen und Spieler sowie zahlreiche Helfer gemeinschaftlich in die Hauptstadt.

Die Teilnahme an diesem Turnier ist für Damen ab 38 und Herren ab 42 Jahren - in vier Altersklassen gestaffelt - möglich. Das Neusässer Orgateam hatte sich zudem viele kreative Neuerungen und Aktionen für diesen Cup einfallen lassen. So wurde beispielsweise eine Abendveranstaltung am Samstagabend in der Berliner Kultdisco, der Hafenbar, organisiert.

