vor 16 Min.

SpVgg Auerbach im Derby obenauf

Plus Volleyballerinnen des SC Altenmünster halten sich mit Sieg gegen Gundelfingen schadlos.

Die Lokalderbys gegen Altenmünster waren in der Vergangenheit heiß umkämpfe Spiele mit knappem Ausgang über die volle Distanz von fünf Sätzen, so dass auch nun mit solch einem zu rechnen war. Die Damen der SpVgg Auerbach erwischten den besseren Start und erkämpften sich selbstbewusst die ersten beiden Sätze (25:17, 25:16). Hoher Aufschlagdruck und wenig Eigenfehler waren dabei ausschlaggebend.

Im dritten Satz verschliefen sie jedoch den Start und konnten dies nicht wieder aufholen, so dass der Satz an Altenmünster ging (20:25). Interims-Trainer Markus Motzke fand die richtigen Worte in der Satzpause, so dass die Damen der SpVgg sich wieder auf ihre Stärken besannen und den vierten Satz und somit das Spiel gewannen.

