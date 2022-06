Top, die Wette gilt!

Drei Fußballer des TSV Zusmarshausen fordern die Wasserwacht zum sportlichen Wettstreit heraus. Wie man es schaffen will, den Rothsee von den Algen zu befreien.

Ein dicker Algenteppich bedeckt momentan das Ufer des Rothsee, an dem am Samstag, 2. Juli, über 200 Sportlerinnen und Sportler beim 5. Nullinger Volkstriathlon zur ersten Disziplin ins Wasser steigen sollen. „Das war vor einer Woche noch viel mehr“, sagt Cheforganisator Karl Sendlinger beim Blick auf die grüne Masse, die da auf der Wasseroberfläche dümpelt. „Nachdem das Wetter umgeschlagen und es etwas geregnet hat, verschwinden die Algen von selbst. Bis Samstag wird man nichts mehr davon sehen“, hofft er auf eine natürliche Entsorgung der Schlammmassen.

Zwei Jahre Zwangspause sind genug

Andernfalls will man der unerwünschten grünen Pracht anderweitig zu Leibe rücken. Zuletzt konnte man gute Erfolge erzielen, indem die Wasserwacht mit ihrem Motorboot den Algenteppich wie ein Küchenmixer in Bewegung brachte. Ein Bootsverleiher aus Offingen soll den Schlamm aus den Ecken absaugen. In letzter Instanz ist an den Einsatz von Rechen gedacht. „Der Triathlon wird stattfinden!“, lässt Sendlinger keine Zweifel aufkommen. Zwei Jahre Zwangspause wegen Corona sind genug. Außerdem, so sagt er augenzwinkernd, seien so ein paar Algen gut für die Haut.

Der Startschuss fällt dieses Jahr erstmals an einem Samstag und statt am frühen Morgen erst um 15 Uhr für den Einzelstart, um 16.30 Uhr gehen die Staffeln auf die Reise. Zum Schwimmen werden zwei Startwellen ins Wasser gehen. „Die ersten werden nach einer Stunde und 15 Minuten im Ziel sein“, rechnet Sendlinger.

Meldungen sind zuletzt sprunghaft angestiegen

Davon werden die meist durch Hobbysportler gebildeten Staffeln nur träumen können. Neben rund 250 Einzelkämpfern („In den letzten Tagen sind die Meldungen sprunghaft angestiegen.“) wollen nämlich auch 26 Staffeln antreten. Darunter auch ein Trio aus dem Rathaus mit Bürgermeister Bernhard Uhl, der die 21 Kilometer auf dem Rad in Angriff nimmt, sowie den Gemeinderäten Thomas Günther (500 Meter schwimmen) und Philipp Meitinger (5 Kilometer laufen). Eine Kiste Bier läuft beim Duell zwischen den Fußballern des TSV Zusmarshausen und einem Trio der Wasserwacht mit. Statt zu kicken, werden Jonas Watzal, Max Wurm und Benni Fink ihr Können beim Schwimmen, Radfahren und Laufen unter Beweis stellen. Für die Wasserwacht treten Sarah Ruhland (Schwimmen), Michael Ruhland (Rad) und Johanna Kruger (Lauf) an.

Erstmals gibt es rund um das Rothsee-Gelände Unterhaltung durch ein attraktives Rahmenprogramm mit Festzelt, Catering, Musik- und Tanzbühne. Im Start- und Zielbereich sorgen die Show-Tanzgruppen der Zusamtaler Bettschoner und der Dance-for-fun-Gruppe des TSV Zusmarshausen als Cheerleader zusätzlich für Stimmung.

Der Meldeschluss wurde nochmals bis zum 29. Juni um Mitternacht verlängert und kann unter www.abavent.de/triathlon erfolgen.