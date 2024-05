Autofahrerin fährt in Stadtbergen Neunjährigen an und flüchtet

Ein Auto erfasst am Samstag einen neun Jahre alten Jungen in Stadtbergen. Laut Polizei flüchtet die Unfallverursacherin. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Ein Neunjähriger ist am Samstag in Stadtbergen von einem Auto erfasst worden. Laut Polizei ist der Junge leicht verletzt. Dem Bericht der Beamten zufolge, war der Bub gegen 14.30 Uhr auf dem Gehweg der Ulmer Landstraße mit seinem Tretroller in RIchtung Westen unterwegs. Die bislang unbekannte Fahrerin eines weißen Autos übersah den Jungen offenbar beim Ausfahren aus einer Einfahrt und touchierte ihn an der Lenkerstange. Der Junge stürzte bei dem Zusammenstoß und wurde leicht verletzt. Die Autofahrerin entfernte sich, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Stadtbergen

Die Frau wird wie folgt beschrieben: Ca. 30 bis 40 Jahre alt, etwas kräftiger, weißes T-Shirt, hellblonde schulterlange Haare, Pferdeschwanz Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (kinp)