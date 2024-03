Stadtbergen

vor 33 Min.

Das Stadtberger Hallenbad wird 50 und feiert mit seinen Badegästen

Alles im Blick: So blickt der Schwimmmeister auf den Badebetrieb. Seit 50 Jahren gibt es das Hallenbad in Stadtbergen. Das Jubiläum soll bald gefeiert werden.

Plus Für die Stadtberger war die Zusage zu ihrem Hallenbad wie ein Weihnachtsgeschenk. Das ist mehr als 50 Jahre her. Die Badegäste lieben das Bad seit seiner Öffnung. Für die Stadt ist der Betrieb aufwendig.

Von Thomas Hack

Ende 1973 war den Einwohnern der Gemeinde Stadtbergen ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk überreicht worden: das lang ersehnte Hallenbad, welches auch heute noch etwas versteckt zwischen der neuen Mehrzweckhalle und der Bundesstraße B300 angesiedelt ist. Dieses Jahr wird nun das 50-jährige Bestehen dieser beliebten Einrichtung gefeiert werden, wobei sich die Badeleitung jede Menge spannende Programmpunkte ausgedacht hat – darunter die große Sauna-Nacht, spaßige Wasserevents für Kinder oder ein romantisches Abendschwimmen bei Kerzenschein.

Erst seit wenigen Monaten gibt es im Hallenbad Stadtbergen Automaten, an denen man den Eintritt bezahlen kann. Auch das Drehkreuz ist neu. Foto: Marcus Merk

In der Tat zeichnete sich dieses Bad seit jeher durch einige kleine Besonderheiten aus. So etwa wies die neue Institution von Beginn an relativ hohe Besucherzahlen auf, was sicherlich gleich mehreren Gründen gleichzeitig geschuldet war: Die Wassertemperaturen waren immer etwas höher als anderswo, die lichtdurchflutete Architektur immer etwas moderner als bei zahlreichen anderen Schwimmbädern im Augsburger Raum. Von den heute rund 140.000 Badegästen pro Jahr kommt nicht zuletzt deshalb wohl ein großer Anteil auch von weit außerhalb des Stadtberger Einzugsgebiets angereist.

