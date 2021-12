Stadtbergen-Deuringen

vor 24 Min.

Auf dem Sternenweg zur Deuringer Heidekrippe

Plus Der Sternenweg der Pfarreiengemeinschaft Stadtbergen führt wieder von Stadtbergen und Leitershofen in die Deuringer Heide zur Krippe. Ein besonderes Erlebnis.

Von Ingrid Strohmayr

Die Sterne der Pfarreiengemeinschaft (PG) Stadtbergen weisen die Wege zur Heidekrippe. Beginnend in Deuringen an der Kirche St. Gabriel, in Stadtbergen beim Schlaugraben/Höhe Eibenweg am Nikolaus-Damm und in Leitershofen am Parkplatz bei der St. Oswald-Kirche führen Sterne und Texte nach Bethlehem in die Deuringer Heide. Auf dem Sternenweg findet der Spaziergänger an zehn Stationen Impulse zur Betrachtung, zum Singen oder zum Gebet. Die Texte sind so verfasst, dass sie für Kinder wie für Erwachsene geeignet sind. Die Katholische Pfarreiengemeinschaft möchte gerade in Zeiten von Corona einen Ort anbieten, der zu jeder Zeit und von allen aufsuchbar ist und Weihnachten erlebbar macht.

