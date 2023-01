Experte informiert über neue Therapien gegen gefährliche Blutungen

Beim Arztvortrag in Stadtbergen geht es um die Behandlung von Aneurysmen im Gehirn. Ein Experte des Uniklinikums berichtet von der neuesten Forschung.

Der nächste Vortrag in der Ärztlichen Vortragsreihe in Stadtbergen wird sich um medizinischen Fortschritt drehen. Dr. Christoph Maurer, Leitender Oberarzt an der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie des Uniklinikums Augsburg, sagte im Vorgespräch: "Bei der Behandlung von Aneurysmen im Gehirn gibt es beinahe jedes Jahr Neuerungen."

Sein Thema sind Gefäßfehlbildungen des Gehirns und Behandlungsmöglichkeiten mittels Eingriffen innerhalb der Blutgefäße. Aneurysmen sind Aussackungen von Blutgefäßen, die überall im Körper vorkommen können. Ein Aneurysma wird insbesondere dann zum Problem, wenn das Gefäß an dieser Stelle platzt. Im Kopf ist das besonders gefährlich, weil es zu Einblutungen ins Gehirn kommt, die schwere Behinderungen nach sich ziehen oder sogar tödlich enden können.

Laut Maurer häufen sich Fälle von Gehirn-Aneurysmen, auch weil sie durch Untersuchungen mit Magnetresonanztomografie zunehmend zufällig entdeckt werden – zu einem Zeitpunkt, wenn das Aneurysma noch keine Beschwerden verursacht. Er geht auf die Behandlungsmöglichkeiten ein. In der Neuroradiologie werden sehr feine drahtförmige Instrumente meist von der Leiste aus im Gefäßsystem bis ins Gehirn vorgeschoben und dann die Aussackung stabilisiert. Der Operateur hat dabei seine Instrumente durch bildgebende Verfahren ständig im Blick.

Vortrag geht auch über Fisteln im Gehirn

Eine aktuelle Neuerung ist das Einbringen von sogenannten Körbchen in die Aussackung. Es handelt sich um ein winziges Geflecht aus einer Nickel-Titan-Legierung, das die Aussackung ausfüllt, ohne sie zu überdehnen. Daneben wird sich Maurer auch mit zwei selteneren Erkrankungen beschäftigen: mit in der Regel angeborenen Gefäßmissbildungen und mit Fisteln im Gehirn. Gefäßmissbildungen, in den meisten Fällen eine verkürzte Verbindung zwischen Arterien und Venen, werden oft im Kindesalter noch nicht erkannt (Ausnahme: die sogenannte Vena-Galeni-Malformation, die bereits im Herbst in der Vortragsreihe erläutert wurde); sie werden dann in späteren Jahren behandelt. Ebenso wie Aneurysmen können sie zu Blutungen im Gehirn führen.

Fisteln dagegen sind typischerweise die Folge von Verletzungen, etwa einem Schädelbasisbruch, können allerdings auch spontan auftreten. Sie üben Druck auf das Venensystem im Gehirn aus und können Hirnnerven lähmen. Auch hier geht Maurer auf Therapiemöglichkeiten ein. Der Vortrag "Gefäßfehlbildungen des Gehirns und endovaskuläre Behandlungsmöglichkeiten" findet am Montag, 30. Januar, ab 19.30 Uhr im Bürgersaal statt. Eintritt: fünf Euro.