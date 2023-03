Stadtbergen

Kindergarten Elias-Holl in Stadtbergen bekommt mehr integrative Plätze

"I-Kinder" bekommen eine besondere Unterstützung, sind aber trotzdem in einer normalen Gruppe integriert.

Plus Der Bedarf an sogenannte I-Plätzen wird sich in Elias-Holl voraussichtlich bis September auf sechs Kinder erhöhen. Dafür muss die Betriebserlaubnis geändert werden.

Die Kinder- und Jugendhilfen im Augsburger Land schlagen bereits seit einiger Zeit Alarm. Und auch in Stadtbergen müssen sich immer mehr Einrichtungen auf neue Herausforderung einstellen. "Die Sprach- und Verhaltensdefizite nehmen zu und werden zu einem gesellschaftlichen Problem", sagte Holger Klug bei der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses. Um ihrer Fürsorgepflicht gerecht zu werden, müssen die Kommunen nun reagieren. Doch dabei gilt es einige Hürden zu meistern. Bestes Beispiel dafür ist der Kindergarten Elias-Holl. Hier stand daher unter anderem eine Änderung der Betriebserlaubnis auf der Tagesordnung.

