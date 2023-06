Lehrkräftemangel in Bayern: Wird es jetzt noch schlimmer?

Der Grüne Bildungspolitiker Max Deisenhofer spricht in Stadtbergen auf dem Podium mit der Präsidentin des Lehrerverbands BLLV. In der Sache sind sie sich einig.

Unterrichtsstunden fallen aus, zwei oder drei Klassen werden von einem Lehrer bespaßt – von Qualität könne an dieser Stelle nicht mehr die Rede sein, beschreibt Simone Fleischmann die Lage in vielen Schulen. Das würden jetzt auch schon die Eltern merken. Die Auswirkungen des akuten Lehrermangels seien damit in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sagte die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV) in einer Diskussionsrunde in Stadtbergen, nicht ohne Bitternis. Seit Jahren hätte sie mit ihrem Verband auf die Gefahren hingewiesen, die drohen, wenn zu wenige Lehrer eingestellt würden – bei gleichzeitig steigenden Geburtenzahlen und einer Pensionierungswelle, die auf Bayern zurollt.

„Jetzt fallen die Lehrer nicht vom Baum“, betonte Fleischmann, zum Gespräch in den Stadtberger Bürgersaal von Max Deisenhofer eingeladen, der für die Grünen als Bildungspolitiker im Landtag sitzt und vor der Bayernwahl zu Schulthemen mit Experten und Betroffenen spricht. Sie sei zwar froh, erklärte Fleischmann, dass man sich im Landtag für eine Anhebung der Einstiegsgehälter bei den Grundschullehrkräften entschieden hätte. Doch das löse nicht alle Probleme. So gingen die Zahlen der Studenten für das Lehramt, vor allem für die Mittelschule, zurück, bestätigten beide Experten auf dem Podium. Das Grundproblem bleibe. Der Lehrberuf könnte finanziell und organisatorisch mit anderen Berufen aus der freien Wirtschaft nicht mithalten, so Deisenhofer.

In der Schule gibt es zu viele Tests, sagt die Verbandsvorsitzende

Hinzu kämen starke Belastungen, etwa durch Verwaltungsaufgaben. Auch hiervon sollten Lehrkräfte entlastet werden. Digitale Helfer könnten nicht nur im Unterricht, sondern auch bei der Korrektur in Zukunft zum Einsatz kommen. Apropos Korrektur: Mancher Test könnte standardisiert und digitalisiert stattfinden, um mehr Zeit für Lehrende und Lernende zu schaffen. „Wir testen viel zu viel“, sagte auch Fleischmann in Reaktion auf eine Wortmeldung aus dem Publikum. Auch das Verfahren in der Übertrittsphase zu den weiterführenden Schulen sei für alle Beteiligten viel zu stressig, vor allem für die betroffenen Kinder und Familien.

In Zukunft wird sich die Lehrkräftemangel noch verstärken, sagt Grünen-Politiker Max Deisenhofer. Foto: Alexander Kaya

Quereinsteiger seien das eine - aber sie könnten nicht alle Probleme lösen, sagte Fleischmann nach der Veranstaltung. Herausforderungen, wie Kinder ohne deutsche Muttersprache oder Inklusion, könnten nur von Pädagogen gestemmt werden „Irgendwie kommen wir durch“, hätten alle geglaubt, fasst Fleischmann die Situation der letzten Jahre zusammen. Inzwischen würde aber die Qualität und damit die Bildungsgerechtigkeit auf dem Spiel stehen, wenn zum Beispiel drei Klassen in einer Turnhalle oder Aula gemeinsam „unterrichtet“ würden.

Für Deisenhofer werden die Zeiten noch schlimmer

Für Deisenhofer hat man sich in Bayern viel zu lange eingeredet, dass die Qualität noch stimmt. „Wir hatten alle Qualitätsstandards, die Zeiten sind vorbei.“ Für ihn ist es am Ende eine politische Frage, sagt er, ob man sich jetzt eingestehe, was nicht mehr zu leugnen sei. Die Botschaft müsste heißen: „Es ist schlimm und wird schlimmer.“

