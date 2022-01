Stadtbergen-Leitershofen

vor 3 Min.

"In Bewegung bleiben": Hessing Stiftung ist neuer Kangaroos-Sponsor

Plus Banner in der Halle und ein Schriftzug auf den Trikots machen deutlich: Die BG Leitershofen/Stadtbergen hat einen neuen Sponsor. Was die Basketballer und die Hessing Stiftung verbindet.

Den spannenden 73:66-Arbeitssieg der Kangaroos-Basketballer gegen den TSV Unterhaching hat sich der Direktor der Hessing Stiftung, Roland J. Kottke, live in der Halle angeschaut. Es ist wohl auch der sportliche Erfolg der noch immer ungeschlagenen BG Leitershofen/Stadtbergen, der es ermöglicht hat, die Stiftung als neuen Sponsor zu gewinnen. Kottke: "Wir sind sehr beeindruckt von den sportlichen Leistungen der Kangaroos." Er will das Team in die 2. Bundesliga ProB begleiten. In der Halle war der neue Sponsor nicht zu übersehen. Die Ergebnistafel war von zwei großen Hessing-Bannern eingerahmt und auch die Trikots der Kangaroos zierte eine Hessing-Aufschrift über dem Panorama Augsburgs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen