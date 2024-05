Stadtbergen

vor 17 Min.

Männerchor Stadtbergen kämpft um sein Bestehen

Plus Seit 122 Jahren gibt es den Stadtberger Männerchor. Nun fehlen dem Verein zunehmend neue Mitglieder. Doch auch in Krisenzeiten weiß der Männerchor musikalisch etwas zu bieten.

Von Bianca Dimarsico

Peter Scherer singt seit seiner Schulzeit im Chor. Heute ist der 70-Jährige Vorsitzender des Männerchores Stadtbergen. Der Verein blickt auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurück. Doch der Blick in die Zukunft ist getrübt. Der Chor zählt immer weniger Männer, die Mitglieder werden immer älter. Musikalischer Nachwuchs wird dringend benötigt, denn sonst droht dem Verein das Aus. Beim Muttertags-Konzert in Stadtbergen will der Chor zeigen, dass er weiterhin einiges zu bieten hat.

Unter der Leitung von Sylvia Luther veranstaltet der Männerchor Stadtbergen am Sonntag, 12. Mai, um 17 Uhr ein Muttertags-Konzert im Bürgersaal. Seit Januar proben die knapp zwei Dutzend Männer. Auf dem Programm stehen unter anderem Schlager wie "Über den Wolken" und "Tulpen aus Amsterdam". Mit dem Konzert am Muttertag führt der Männerchor eine lange Tradition fort. Genau die gilt es, in den kommenden Jahren zu wahren. Doch das ist eine Herausforderung, wie Scherer erklärt. "Die Bedeutung des Singens gerät aus dem öffentlichen Bewusstsein. Sehr wenige Männer sind heute noch dazu bereit, sich wöchentlich in einem Verein wie unserem einzubringen", sagt der Chor-Vorsitzende.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen