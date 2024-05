Roller gestohlen: Drei Jugendliche im Verdacht

Die Polizei sucht Zeugen für einen Diebstahl in der Virchowstraße in Stadtbergen.

Drei Jugendliche stehen im Verdacht, dass sie am Donnerstag in Stadtbergen einen Roller in der Virchowstraße gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilt, hat gegen 17.30 Uhr ein Anwohner das Trio beobachtet, das sich an mehreren Rollern zu schaffen machte. Der Zeuge verständigte die Polizei. Wahrscheinlich entwendeten die Jugendlichen ein Zweirad und flüchteten damit in Richtung Industriegebiet. Den Roller stellten die Beamten im Bereich der Bürgermeister-Ackermann-Straße sicher. Im Rahmen der Fahndung stoppten die Beamten drei Jugendliche im Nahbereich des Rollers. Es wird nun geprüft, ob die drei als Tatverdächtige für den Diebstahl in Betracht kommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter Telefon 0821/323-2610 entgegen. (kar)