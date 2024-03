Seniorenbeirat Stadtbergen wird im Juni neu gewählt

Die Stimmabgabe findet voraussichtlich am 12. Juni im Rathaus statt, auch die Briefwahl bleibt möglich. Vorsitzender Norbert Greim zieht im Ausschuss Bilanz.

Er war der erste Seniorenbeirat im Landkreis überhaupt, ist nun schon über 20 Jahre alt – und dennoch fällt dem jeweiligen Leitungsteam immer wieder etwas Neues ein. Auf der jüngsten Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses von Stadtbergen berichtete der Vorsitzende Norbert Greim jetzt von den drei Jahren seiner ersten Amtszeit, die freilich hauptsächlich zu Beginn vorrangig durch die Coronapandemie geprägt war. Dennoch ist es dem Beirat gelungen, Formen des Zusammenkommens zu finden. Jetzt bereitet sich das Gremium auf die Neuwahlen im Juni vor. Die sollen anders ablaufen als zuletzt.

Zum Singen zusammenkommen trotz Abstandsregeln, Besuche in den Pflege- und Seniorenheimen oder ein Neuanfang mit dem Senioren-Stammtisch auf dem Stadtfest, das sind nur wenige Stichworte, was der Beirat in den vergangenen Jahren möglich gemacht hat. Ein weiterer Schwerpunkt des Beirats: Ältere Menschen sollen digital nicht abgehängt werden. Das klappt besonders gut im Austausch mit dem Jugendrat beim Smartphone-Treff, berichtete Norbert Greim.

Wahlberechtigte in Stadtbergen werden nur noch einmal angeschrieben

Auch einen Newsletter gibt der Beirat, der inzwischen "Seniorinnen- und Seniorenbeirat Stadtbergen" heißt, inzwischen heraus. Der Vorteil, so Norbert Greim: Der Newsletter kann online gelesen, aber auch ausgedruckt verteilt werden. Themen waren bislang unter anderem Lebensmittellieferdienste, Ehrenamt, Pflege, Klimawandel im Alter oder Einsamkeit im Alter.

In diesem Jahr wird der Seniorinnen- und Seniorenbeirat nach dreijähriger Amtszeit neu gewählt. Formal wird die Wahl jedoch etwas anders ablaufen als im Coronajahr 2021, als der Beirat komplett per Briefwahl zusammengesetzt werden konnte, kündigte Christoph Schmid aus dem Kulturbüro auf der Ausschusssitzung an. 2021 lag die Wahlbeteiligung bei 26 Prozent der älteren Stadtberger und Stadtbergerinnen. So soll die Wahl in diesem Jahr voraussichtlich am Mittwoch, 12. Juni, von 10 bis 18 Uhr jetzt wieder im Wahllokal im Rathaus stattfinden, die Briefwahl bleibt aber möglich. Etwa zwei Monate davor werden die Wahlberechtigten, alle Stadtbergerinnen und Stadtberger über 60 Jahren, mit einem Brief angeschrieben. Die Frist für Wahlvorschläge endet am 26. April.

Wahl des Seniorenbeirats wird eventuell mit der Europawahl zusammengelegt

Wer dann tatsächlich zur Wahl steht, darüber können sich die Wahlberechtigten im Stadtberger Boten oder auf der Internetseite der Stadt informieren, so Christoph Schmid, ein weiteres Anschreiben wird es nicht geben. So soll auch bei der Beiratswahl zum Sparen in der Stadt beigetragen werden. Bis zum 31. Mai werden auf Antrag Briefwahlunterlagen verschickt, die Auszählung der Wahl erfolgt im Rathaus gleich am Abend des 12. Juni ab 18 Uhr. Die im Stadtrat vertretenen Fraktionen sollen bis Anfang Juni Mitglieder in den Wahlausschuss entsenden.

Das war der Seniorinnen- und Seniorenbeirat der Stadt Stadtbergen nach der Wahl 2021 (von links): 1. Vorsitzender Norbert Greim, Schriftführer Heinz Weinheimer, Helmut Göller, 2. Schriftführer Norbert Brunner, Bettina Polei-Stahl stellvertretende Pressebeauftragte, 2. Vorsitzende Barbara Kehr (inzwischen abgelöst von Haito Saladin, zweite Vorsitzende ist inzwischen Bettina Pollei-Stahl), Helga Berghammer (inzwischern abgelöst von Burghard Kuhls), Uschi Seib-Kundiger Pressebeauftragte, Rainer Herpichböhm, Leiter des Generationentreff Franz Schmid mit Bürgermeister Paulus Metz. Foto: Christoph Schmid

Eventuell ändert sich der Wahltermin noch um wenige Tage. Stadtrat Günther Oppel (Pro Stadtbergen) schlug vor, die Wahl mit der Europawahl am Sonntag, 9. Juni, zusammenzulegen. Ob das möglich und sinnvoll ist, wird jetzt noch abgeklärt, so Zweiter Bürgermeister Michael Smischek auf der Sitzung.