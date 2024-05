"Sorgen Sie dafür, dass Europa bunt bleibt"

Stadtbergen heißt seine Jungbürgerinnen und Jungbürger willkommen und informiert die Erstwähler zur Europawahl.

Insgesamt 19 junge Erwachsene konnte die städtische Jugendpflegerin Paulin Sponar im stillvollen Ambiente des Restaurants „Tafeldecker“ am Bürgersaal in Stadtbergen begrüßen. In ihrer kurzen Ansprache wies sie die jungen Erwachsenen auf ihr Wahlrecht hin – auch im Hinblick auf die anstehende Europawahl am 9. Juni. "Mit ihrer Stimme können Sie dafür sorgen, dass Europa bunt bleibt", betonte Sponar.

Engagement und Ehrenamt

Stadtbergens Bürgermeister Paulus Metz beglückwünschte die jungen Bürgerinnen und Bürger nachträglich zu ihrer Volljährigkeit. Sie hatten zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 25. April 2024 ihren 18. Geburtstag gefeiert. "Sie sind nun vollwertige Mitglieder einer Gesellschaft, die auch vom Engagement und Ehrenamt lebt", sagte Metz und überreichte den jungen Erwachsenen ihren Bürgerbrief und das Grundgesetz. Um für ein ehrenamtliches Engagement zu werben, stellten sich in einer kurzen Präsentation die Vertreter des Jugendrats der Stadt Stadtbergen vor und erläuterten ihre Vorhaben.

Festessen und Turnier

Nach dem Festmenü und guten Gesprächen ging es für die Jungbürgerinnen und Jungbürger dann in das städtische Jugendzentrum Inside. Dort wartete ein Turnier auf sie. In Zweiergruppen wurden Dart, Tabu und "Pong" gespielt und Punkte gesammelt. Das Team mit den meisten Punkten durfte sich einen Preis aussuchen. Die glücklichen Gewinner entschieden sich für zwei Bluetooth-Lautsprecher. Den zweiten Platz teilten sich zwei Teams , die zwischen zwei Outdoor-Leuchtenoder jeweils einem 20-Euro-Gutschein für die Döneria in Stadtbergen wählen konnten. Die Bluetooth-Lautsprecher und die Outdoor-Leuchten waren von media@home Baumann gesponsert worden. (AZ)