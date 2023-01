Stadtbergen bekommt eine Klimaschutzmanagerin

Stadtbergens Bürgermeister Paulus Metz präsentiert beim Neujahrsempfang neue Stadtprojekte für 2023. Ein großer Schwerpunkt wird der Klimaschutz sein.

Einblicke und Ausblicke: In althergebrachter Tradition hat Stadtbergens Bürgermeister Paulus Metz zum Neujahrsempfang in den Bürgersaal eingeladen, um das vergangene Jahr der Stadt Revue passieren zu lassen – aber auch um einige neue Projekte für 2023 vorzustellen. Doch die Stimme gehörte zunächst einmal der Sängerin Tina Schüssler, die mittels eines Leinwandvideos von ihrer eigenhändig komponierten "Stadtberger Hymne" für eine gewisse Ungezwungenheit in der randvoll gefüllten Veranstaltungshalle sorgte.

Im Verlauf des Vormittags ließen sich schließlich die zahlreich erschienenen Persönlichkeiten aus Politik, Vereinsleben und Stadtgesellschaft von Bürgermeister Metz berichten, auf welche Stadtberger Neuerungen sie dieses Jahr gespannt sein dürfen. Dabei zeigte sich deutlich, dass 2023 insbesondere die Bereiche Soziales und Nachhaltigkeit noch sehr viel stärker ausgebaut werden sollen, als es bisher bereits der Fall ist.

Die nächste Stufe der Schallschutzmauer an der B17 soll bald fertig sein

So wird die Stadt ab Februar mit Claudia Günther eine eigene Klimaschutzmanagerin erhalten, die ein komplettes Klimaschutzprojekt in Angriff nehmen wird – angefangen von der Optimierung der Energie- und CO₂-Bilanz bis hin zur Entwicklung von Controlling-Instrumenten und Konzepten für die Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus soll etwa zeitgleich zu deren Arbeitsaufnahme die nächste Stufe der Schallschutzmaßnahmen und Einhausungen der B17 abgeschlossen werden. Ebenfalls für das laufende Jahr geplant ist die Aufstellung von fünf öffentliche Defibrillatoren im Stadtgebiet, der Neubau einer Obdachlosenunterkunft sowie die Errichtung eines Kinderhospizes seitens des Bunten Kreises.

Stadtbergens Bürgermeister Paulus Metz lud zum traditionellen Neujahrsempfang. Foto: Thomas Hack

Paulus Metz nutzte traditionsgemäß den Neujahrsempfang jedoch gleichermaßen, um in einem umfangreichen Jahresrückblick die vielfältigen Stadtgeschehnisse des vergangenen Jahres nochmals Revue passieren zu lassen. Neben zahlreichen Vereinsjubiläen, Preisverleihungen und gezielten Naturschutzmaßnahmen kamen dabei mehrere Hilfsprojekte für ukrainische Flüchtlinge zur Sprache. Auch die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Tina Schüssler, das sie erst vor wenigen Tagen für ihr soziales Engagement erhalten hatte, erfuhr vom Rathauschef eine anerkennende Würdigung.

Nach exakt 60 Minuten hieß es: "Das Büfett ist eröffnet!"

Ein herzerfrischendes kleines Späßchen am Rande der Veranstaltung: Die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bürgermeisters hatten eine überdimensionale tickende Zeitschaltuhr im Saal installiert, die exakt auf 60 Minuten Redezeit eingestellt worden war – in weiser Voraussicht: Erfahrungsgemäß hätte Paulus Metz ansonsten seine Ansprache zeitlich wohl noch um einiges mehr überzogen als Thomas Gottschalk seine 100. Sendung von "Wetten, dass...?" Der Rathauschef nahm's mit Humor und ließ punktgenau in der 60. Minute zu den einsetzenden Klängen der Stadtberger Big Band selbstironisch verlauten: "Und jetzt die wichtigsten vier Wörter des Tages: Das Büfett ist eröffnet!"