Stadtbergen erhält einzige Senioren-Musterwohnung Schwabens

An der Stadtberger Bismarckstraße ist ein einzigartiges Schau-Projekt am Entstehen: eine begehbare „Musterwohnung“ mit senioren- und behindertengerechten Technologien.

Selbstbestimmt bis ins hohe Alter leben können – dies ist der sehnliche Wunsch, den auch im Augsburger Landkreis zahlreiche ältere Menschen für sich hegen. Doch für viele Seniorinnen und Senioren steht der Umzug in ein Pflegeheim oftmals frühzeitiger an, als dieser eigentlich angedacht war. Der Grund dafür ist jedoch nicht selten der, dass schlichtweg die heimischen Wohnräume nicht frühzeitig barrierefrei umgerüstet worden waren. Wie eine solche seniorenfreundliche Wohnung im idealsten Falle aussehen mag, kann zukünftig höchst anschaulich in Stadtbergen begutachtet werden: Der Landkreis Augsburg errichtet derzeitig an der dortigen Bismarckstraße eine Musterwohnung, in welcher barrierearmes Wohnen ein sichtbares wie auch greifbares Bild bekommt.

In diesen neuen „Schauräumen“ wird sich bald jeder Interessierte direkt vor Ort ein umfassendes Bild darüber machen können, welche Technologien für ein rundum seniorengerechtes Wohnen unerlässlich sind oder wie die Lebensqualität der älteren Menschen durch neue Installationen wesentlich verbessert werden kann. Dazu wird die Wohnung einen barrierefreien Eingangsbereich, ein kombiniertes Wohn-/Esszimmer mit offener Küche, ein Schlafzimmer sowie ein wohnlich ausgestaltetes Badezimmer umfassen.

Smart-Home-Technologie in Stadtbergen

In den einzelnen Räumen sollen verschiedene Funktionsmöbel sowie Hilfsmittel und Beispiele für moderne Technologien eingesetzt werden. Dazu gehören unter anderem nicht nur ein unterfahrbares Spülbecken, ein höhenverstellbarer Herd oder ein Hängeschrank mit Liftsystem, sondern auch die sogenannte „Smart Home“-Technologie – technische Assistenzmodule, mit denen vom Handy aus Türöffner, Lichtschalter oder gar ein Herdwächter für Menschen mit Demenz gesteuert werden kann. Dieser zukünftige „Schauraum“ für körperlich eingeschränkte Menschen soll dabei nicht nur allen interessierten Bürgern sowie deren Angehörigen direkt greifbare Informationen bieten, sondern auch den überörtlichen Handwerksbetrieben, die in einen solchen altersgerechten Wohnungsumbau involviert werden könnten.

Gefördert wird das Stadtberger Musterprojekt mit 100.000 Euro vom Bayerischen Sozialministerium, wobei diesem im Rahmen des Programms „Bayern Digital II“ insgesamt 700.000 Euro für den Aufbau solcher Musterwohnungen zur Verfügung stehen. Angedacht ist dabei, dass zukünftig jeder Regierungsbezirk im Freistaat wenigstens eine solche Musterwohnung für eingeschränkte Menschen vorweisen kann – im schwäbischen Stadtbergen wird nun die letzte dieser sieben Einrichtungen entstehen.

Stadtbergen bietet Beispiele zum Ausprobieren

Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) hatte zu diesem Vorhaben bereits im Vorfeld verlauten lassen: „Seniorinnen und Senioren wollen so lange wie möglich in der eigenen Wohnung leben. In Musterwohnungen können sie praktische Beispiele ausprobieren und anfassen, mit denen das einfacher gelingt. Es gibt viele Technologien, die im Alter zu Hause unterstützen. Mir ist es ein großes Anliegen, dass die Menschen im Freistaat bis ins hohe Alter selbstbestimmt leben können. Wir müssen dafür alle Möglichkeiten nutzen!“ Aber bereits auch schon Scharfs Vorgängerin Kerstin Schreyer hatte sich für derartige „Muster-Schauräume“ eingesetzt: „Technische Hilfsmittel sollen menschliche Zuwendung nicht ersetzen. Sie können aber eine ideale Ergänzung sein, wenn es darum geht, die Selbstständigkeit im Alltag zu erhöhen.“ Träger der neuen Musterwohnung an der Stadtberger Bismarckstraße ist der Landkreis Augsburg, der rund 115.000 Euro in dieses Projekt investiert.

Lesen Sie dazu auch