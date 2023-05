Stadtbergen

vor 3 Min.

Stadtbergen will Energiewende durch Bürgerbeteiligung beschleunigen

Plus Einstimmig beschließt der Stadtberger Stadtrat einen kommunalen Wärmeplan. Bei einer Energieberatung noch in diesem Jahr können Privatpersonen viel Geld sparen.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Es ist ein großes Ziel, das sich Stadtbergen für die nahe Zukunft gesetzt hat. "Treibhausgasneutralität" heißt das sperrige Wort und gemeint ist damit, dass die Stadt, wo immer es geht, auf erneuerbare Energien setzt und den Verbrauch so weit wie möglich einschränkt. Um dies schnellstmöglich umzusetzen, hat der Stadtrat jetzt einstimmig den Beschluss gefasst, einen kommunalen Wärmeplan zu erstellen. Schließlich könnten noch bis Ende des Jahres über die nationale Klimaschutzinitiative Fördermittel in Höhe von 90 Prozent in Anspruch genommen werden. Davon profitiert aber nicht nur die Stadt, auch private Haushalte sollten möglichst bereits in den nächsten Wochen die entsprechenden Anträge stellen.

Mit dem kommunalen Wärmeplan will Stadtbergen unter anderem ermitteln, wie hoch der zu erwartende Wärmebedarf ist und diesen dann mit einer auf erneuerbaren Quellen beruhenden Wärmeinfrastruktur abstimmen. So sollen Energieeinsparpotenziale genutzt und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, insbesondere von Gas, durch zukunftsweisende Technologien reduziert werden. Dies ist jedoch alles andere als einfach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen