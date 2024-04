Stadtberger Feuerwehr muss mehrmals ausrücken

Während die Stadtberger Feuerwehr in Leitershofen beim Aufstellen des Maibaums half, wurden sie zu einem ersten Einsatz gerufen. Dann folgte ein zweiter.

Die Stadtberger Feuerwehr war am Freitag und am Samstag gleich mehrmals im Einsatz. Los ging es mit einem Keller, der mehrere Zentimeter unter Wasser stand. Einen Tag später unterstützte die Stadtberger Drehleiter die Maibaumfreunde in Leitershofen beim Aufstellen des Maibaums. Wie die Ehrenamtlichen auf Instagram mitteilten, wurden sie zu diesem Zeitpunkt zu einer Reanimation gerufen. Dank der Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst konnte die Person gerettet werden - mittels der Drehleiter.

Erst brennt Essen in Stadtbergen an, dann ein Sofa

Damit kehrte bei der Stadtberger Feuerwehr aber keine Ruhe ein. Denn am Nachmittag wurde sie zu einer Wohnungsöffnung gerufen; die war leer. Währenddessen ging bereits der nächste Alarm ein. Dieses Mal wegen einer Rauchentwicklung in Leitershofen. Laut Polizei waren dabei Speisen angebrannt. Auch dort erschienen die Stadtberger - wurden aber nicht gebraucht.

Kaum im Gerätehaus zurück, wurde sie zu einem brennenden Sofa im Virchow-Viertel gerufen. Das Sofa stand nach Angaben der Polizei in der Nähe eine Supermarktes im Freien. Und war schnell gelöscht. Damit hatten die Ehrenamtlichen aus Stadtbergen schließlich drei fast zeitgleiche Einsätze erfolgreich erledigt. (AZ, corh)

