Stadtbergen

vor 49 Min.

"Stammtischidee" soll zu Wohnungen am Stadtberger Loch führen

Plus Ehemalige Mandatsträger machen sich Gedanken über eine Lösung für das gescheiterte Wohnbauprojekt in Stadtbergen und schreiben einen Brief an die Uniklinik.

Von Jana Tallevi

Wer sagt, dass am Stammtisch nur polemisiert wird? Den ehemaligen Stadtberger Gemeinde- und Stadträten Horst Brunner, Dieter Häckl, Arthur Pertold, Rolf Dittrich, Günter Rieder und dem ehemaligen Bürgermeister Ludwig Fink ist bei einem ihrer regelmäßigen Treffen in der Gastwirtschaft "Fritz-Aichele-Farm" im Virchow-Viertel eine Idee von Gehalt gekommen. Sie schlagen eine gemeinsame Trägerschaft verschiedener Akteure für das bislang gescheiterte Bauvorhaben im "Stadtberger Loch" vor, damit dort doch noch bezahlbarer Wohnraum entstehen kann. Hinter sich wissen sie eine Reihe von Anwohnern und Anwohnerinnen.

Das Stadtberger Loch präsentiert sich in seinem ganzen Abgrund seit mehr als einem Jahr an der Ulmer Landstraße. Anfang 2023 war die Holding Primus Concept pleitegegangen, zu der auch der Träger für das dortige Bauprojekt gehörte. Primus Concept Future 27 wollte dort 57 Wohnungen errichten. Viele Investoren hatten bereits eine Anzahlung geleistet, als es zum Stillstand kam. Auch Future 27 ist in der vorläufigen Insolvenz. Noch ist jedoch nicht klar, ob das Kapital am Ende ausreicht, um ein reguläres Insolvenzverfahren zu eröffnen. Das hatte die Anwaltskanzlei des beauftragten Gutachters, Jochen Wagner, gegenüber unserer Redaktion erklärt.

