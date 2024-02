Überfall in Schreibwarengeschäft in Stadtbergen

Drei unbekannte Männer haben am Freitagabend ein Schreibwarengeschäft in Stadtbergen ausgeraubt. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei meldet einen Überfall in Stadtbergen. Demnach wurde am Freitagabend gegen 18 Uhr ein Schreibwarengeschäft in der Bismarckstraße ausgeraubt. Drei bislang unbekannte Täter betraten demnach zunächst den Kassenbereich des Geschäfts und bedrohten dann einen Mitarbeiter. Ihre Beute liegt laut Polizei im mittleren dreistelligen Bereich. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb bislang erfolglos. Deshalb bittet die Polizei nun Zeugen um Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegengenommen. (kinp)