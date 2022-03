Unbekannte brechen in Stadtberger Pfarrhaus ein

Die Polizei sucht nach Unbekannten, die in ein Pfarrhaus in Stadtbergen eingebrochen sein sollen.

Unbekannte sind offenbar in ein Pfarrhaus in Stadtbergen eingebrochen. Laut Polizei ereignete sich die Tat im Zeitraum von Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 14.30 Uhr. Ein oder mehrere Täter drangen laut Polizei über eine zuvor aufgehebelte Eingangstüre in die Räumlichkeiten des Kirchengebäudes "Am Graben" ein. Auch die Wohnung des Pfarramtes wurde durchsucht. Ob jedoch überhaupt ein Beuteschaden entstand, konnte noch nicht abgeklärt werden. Der angerichtete Sachschaden wurde mit rund 3000 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810 entgegen. (kinp)