Stadtbergen

13:30 Uhr

Wie der perfekte Abperl-Effekt in der Dusche gelingt

Plus Kleine Tipps erleichtern die Arbeit im Haushalt. Dabei vertraut man lieber den Profis als selbst ernannten Experten in sozialen Medien. Sechs Tipps von der Fachfrau.

Von Patrick Oppenauer

Nützliche Tipps und Tricks, die das Leben leichter machen. Das sind Lifehacks. Besonders für den Haushalt und in der Küche sind sie gefragt. Wer weiß schon, wie unappetitliche Verfärbungen wieder vom Topf verschwinden, oder wie das allzu oft getragene T-Shirt wieder wie frisch gewaschen riecht. Die Liste kleiner Alltags-Probleme ist lang. Was erschwerend hinzukommt: Viele der Lifehacks aus dem Internet oder Social Media funktionieren nicht. Von manchen Kombinationen an Putzmitteln ist schlichtweg abzuraten, sagen Fachleute. Denn da könnte mehr kaputtgehen als funktionieren.

Hildegard Engelhart, Fachlehrerin an den Hauswirtschaftsschulen Friedberg und Schwabmünchen, sagt: „Bei der Mischung verschiedener Reinigungsmittel können chemische Reaktionen entstehen und das behandelte Material kann dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden“. Zum Beispiel sollte man den Kopf des Wasserhahns nicht mit einem in Essigessenz getränkten Tuch umwickeln und dies über Nacht einwirken lassen. Die Beschichtung der Armatur wir dadurch angegriffen und sie kann matt werden“, warnt die Expertin. Damit der Schuss also nicht nach hinten losgeht, holt man sich die Tipps lieber vom Profi als von der selbst ernannten Haushalts-Fee auf Social Media. Hier ein paar kleine Alltags-Kniffe der Hauswirtschaftslehrerinnen in der Küche oder beim Reinigen.

