Steppach

10:37 Uhr

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Steppach

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf eine Unfallflucht in Steppach.

Artikel anhören Shape

Ein Unbekannter fährt an der Alten Reichsstraße in Steppach ein geparktes Auto an und fährt davon. Nun ermittelt die Polizei.

Die Polizei meldetet einen Fall von Unfallflucht im Neusässer Ortsteil Steppach. Dort wurde in der Zeit zwischen dem vergangenen Donnerstagabend, 19 Uhr, und Freitag, 16 Uhr, ein VW Polo angefahren. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Auto gegen die Stoßstange des Polo und verursachte so einen Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro, berichten die Beamten. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Deshalb erbittet die Polizei nun Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (kinp)

Themen folgen