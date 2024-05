Steppach

Weniger Betten, genügend Parkplätze: Arbeiterunterkunft in Steppach genehmigt

Eine Arbeiterunterkunft an der Ulmer Straße in Steppach ist nun endlich genehmigt.

Plus Jahrelanges Tauziehen hat ein Ende: Da die Arbeiterunterkunft in Steppach nun weniger Betten hat, stimmte der Ausschuss mehrheitlich zu. Doch die Skepsis bleibt.

Von Angela David

Zu viele Menschen auf engem Raum, Parkchaos vor dem Haus und unzumutbare hygienische Zustände: So lauteten die Vorwürfe gegen eine Arbeiterunterkunft an der Ulmer Straße in Steppach, die Genehmigung wurde dem Betreiber jahrelang verwehrt. Nach einer Sanierung der Räume, einer Verringerung der Bettenzahl von 22 auf 16 und einer Begehung durch Mitglieder des Bauausschusses wurde nun in der jüngsten Sitzung einer Nutzungsänderung von Wohn- und Geschäftsflächen in ein Arbeiterwohnheim mit 16 Betten und einem Autohaus mit zugehöriger Autoaufbereitung mehrheitlich (drei Gegenstimmen) zugestimmt.

Zunächst hatte man auf ein Ende der Querelen gehofft. Im vergangenen Jahr war der umstrittene Beherbergungsbetrieb geschlossen worden. Nachbarn, die lange unter viel Verkehr und Lärm gelitten hatten, aber auch der Bauausschuss, schöpften Hoffnung auf eine bessere Nutzung. Eine Kampfsportschule war inzwischen eingezogen, ein Händler verkauft Autos und Wohnungen sollten entstehen. Doch nun kam der Antrag auf Nutzung als Arbeiterunterkunft erneut auf den Tisch des Bauamts.

