Stettenhofen

11:50 Uhr

Die Erdbeerbox macht die Tage der Monatsblutung angenehmer

Plus Ein wenig Ruhe und Zeit für sich selbst, das wünschen sich viele Frauen jeden Monat. Das ist das Geschäftsmodell eines Start-ups aus Stettenhofen.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Eines ist sicher: Die Erdbeerbox aus Stettenhofen hat alles, was man unter einem modernen Start-up versteht: eine innovative Idee, junge Menschen in der Geschäftsführung und eine Vermarktung über das Internet. Und auch wenn das kleine Unternehmen mit einem Gründer und drei Gründerinnen erst noch beweisen muss, dass es langfristig bestehen kann, so sei der Start im vergangenen Dezember doch durchaus beeindruckend gewesen, sagt Geschäftsführer Johannes Müller, der die Geschäftsidee hatte. Es geht darum, Frauen in den Tagen der Menstruation einen schönen Moment zu schenken und das monatliche Ereignis angenehmer zu gestalten.

