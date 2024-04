Mann fährt ohne Führerschein und betrunken durch Stettenhofen

Mit knapp 1,5 Promille sitzt ein Autofahrer bei einer Kontrolle in Stettenhofen hinterm Steuer. Laut Polizei hat er außerdem keinen gültigen Führerschein.

Betrunken und ohne gültigen Führerschein saß ein 55-Jähriger hinterm Steuer seines Wagens, berichtet die Polizei. Demnach kontrollierten die Beamten den Mann in der Nacht auf Sonntag in Stettenhofen. Zuvor sei er aufgefallen, weil er in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich schnell heraus, woran das lag. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von knapp 1,5 Promille. Er erhielt Anzeigen wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr. (kinp)