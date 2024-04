Unbekannter klaut Fahrrad aus Garage in Täfertingen

Im Neusässer Ortsteil Täfertingen ist in der Nacht auf Montag ein Fahrrad gestohlen worden, berichtet die Polizei.

Aus einer Garage im Neusässer Ortsteil Täfertingen ist in der Nacht auf Montag ein Fahrrad gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach betrat der Dieb in der Nacht ein Grundstück am Schleisweg. Dort öffnete er die Garage und stahl das Mountainbike der Marke Cube. Der Wert des Fahrrads wird von der Polizei auf rund 500 Euro geschätzt. (kinp)