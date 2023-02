Schubkarrenrennen und Faschingsball kommen wieder nach Thierhaupten

In Thierhaupten startet wieder das beliebte Schubkarrenrennen, und danach steigt ein großer Faschingsball.

Ganz im Zeichen des Faschings steht der Samstag, 18. Februar, in Thierhaupten mit zwei Großveranstaltungen. Erstmals seit dem Jahr 2019 findet wieder das beliebte Schubkarrenrennen statt. Ab 14.14 Uhr treten insgesamt 20 vorangemeldete Teams gegeneinander an. Bei verschiedenen Geschicklichkeitsstationen gilt es schnell zu sein, wenige Strafpunkte zu kassieren und die gestellten Aufgaben zu bewältigen. Unter dem Motto "Lass die Sau raus" veranstaltet das Team des Jugendtreffs dieses turbulente Faschingstreiben mitten am Marktplatz, der zu diesem Zweck für den Durchgangsverkehr auch gesperrt sein wird.

Nahezu nahtlos an das Schubkarrenrennen schließt der Faschingsball des Musikvereins an. Ab 20 Uhr sind im Herzog-Tassilo-Saal des Klosters die Narren los und feiern gemeinsam den einzigen Faschingsball der Saison in Thierhaupten. Unter dem Motto "Helden der Kindheit" spielen die Original D'Lechtaler Musikanten auf und werden auch in diesem Jahr mit einigen Highlights überraschen. Unter anderem tritt die Showtanzgruppe des FC Neukirchen auf, und für die Verpflegung sorgt das Team des Klosterwirts. Der Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt kostet sieben Euro. (bra)