Autofahrer nimmt einem Kraftradfahrer in Thierhaupten die Vorfahrt

Ein 26-Jähriger übersieht in Thierhaupten einen Motorradfahrer. Beim Sturz bricht sich der 49-Jährige die Hand und muss ins Krankenhaus.

Einem Motorradfahrer hat ein Autofahrer am Sonntag in Thierhaupten die Vorfahrt genommen. Dabei stürzte der 49-Jährige so schwer, dass er sich die Hand brach.

Der 26-jährige Autofahrer bog laut Polizei gegen 16.40 Uhr vom Raiffeisenweg nach links in die Meitinger Straße ein. Dabei übersah er allerdings den Kradfahrer. Beim Zusammenprall entstand ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro, der Kradfahrer musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. (thia)