Thierhaupten

vor 50 Min.

Beim Trachtenverein in Bad Reichenhall schoss Amor seine Pfeile ab

Plus In Bad Reichenhall lernten sie sich kennen und lieben. Nun feierten Ludwig und Barbara Huber in Thierhaupten ihr 60. Hochzeitsjubiläum. Und viele feierten mit.

Von Peter Heider

Das Fest der diamantenen Hochzeit, 60 gemeinsame Ehejahre, feierten in diesen Tagen in der Marktgemeinde Thierhaupten Ludwig und Barbara Huber (geb. Wolf). Beim Trachtenverein in Bad Reichenhall im Berchtesgadener Land lernten sich der gebürtige Bad Reichenhaller Ludwig Huber und die aus Thierhaupten stammende Barbara Wolf kennen. Eine Begegnung mit schönen Folgen.

Aus Zuneigung und Freundschaft wurde Liebe und so schlossen die beiden jungen Leute im Jahr 1963 in der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus in Bad Reichenhall vor Dekan Anton Winkler den Bund fürs Leben. In ihrem damaligen Heimatort im oberbayerischen Berchtesgadener Land erblickte Tochter Elisabeth das Licht der Welt. Ebenfalls 1963 folgte der Umzug in die Lechtalgemeinde Thierhaupten und mit Tochter Barbara und Sohn Ludwig bereicherten zwei weitere Kinder das Familienleben. Mittlerweile gehören sechs Enkel- und drei Urenkelkinder zum Familienkreis.

