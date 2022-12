Die Blaue Couch von Bayern 1 kommt nach Thierhaupten

Freunde und Gönner des Mühlenmuseums ersteigern das bekannte Sitzmöbel für mehr als 30.000 Euro. Welche Pläne die Museumschefin damit hat.

Auf dem berühmten Möbelstück haben schon Stars wie Mario Adorf, Senta Berger, Hardy Krüger, Anne-Sophie Mutter oder zuletzt Karoline Herfurth Platz genommen. Sie alle waren im Radiotalk „Die Blaue Couch“ des Radiosenders Bayern 1 zu Gast. Doch jetzt zieht die Couch nach Thierhaupten um und die spannende Frage ist, wer darf auf ihr sitzen?

Hoffentlich viele spannende Gäste, sagt Claudia Drachsler-Praßler, die das Sofa für das Thierhaupter Mühlenmuseum erstanden hat. Freunde und Gönner des Museums hätten dafür zusammengelegt, schließlich musste die Museumschefin am Ende 30.005 Euro für die BR-Spendenaktion "Sternstunden" aufbringen, damit die Couch nach Thierhaupten geliefert wird. Wann das sein wird, weiß die Museumschefin noch nicht.

Dafür ist schon klar, wo die Couch stehen wird. Im neuen Empfangsraum des Museums. Dort, wo früher in Thierhaupten die traditionsreiche Wirtschaft "Klein-Bonn" war, entsteht derzeit ein Neubau, in dessen Erdgeschoss das Klostermühlenmuseum verschiedene Funktionsräume wie ein Archiv und eben den Empfangsraum erhält. "Dort passt die Blaue Couch wunderbar hinein", ist sich Claudia Drachsler-Praßler sicher. In dem Raum sollen Gruppen empfangen und betreut werden, denkbar seien auch kleinere kulturelle Veranstaltungen wie ein Erzählcafe.

Das Klostermühlenmuseum gibt es seit 25 Jahren

Das Mühlenmuseum in Thierhaupten gibt es seit 25 Jahren, das wurde erst in diesem Jahr an Pfingsten mit einem großen Fest gefeiert. Kern des Museums ist die alte Klostermühle, die in Teilen aus dem 15. Jahrhundert stammt und 1959 stillgelegt wurde. Einst war das ehrwürdige Benediktinerkloster jahrhundertelang das beherrschende Zentrum des Ortes. Zur Selbstversorgung errichteten die Benediktiner im Laufe der Zeit vier Mühlen: eine Sägemühle, eine Ölmühle, eine Papiermühle und eben eine Getreidemühle. 1995 erstand Barbara Seidenschwann das Gebäude und eröffnete nach zweijähriger Renovierung das Museum. Dieses ist inzwischen an den Landkreis Augsburg übergegangen.

Das Museum öffnet traditionell am 1. Mai und soll spätestens dann um ein Möbelstück reicher sein. Mal sehen, wer an diesem Tag auf der Blauen Couch Platz nehmen darf. (AZ/cf)

