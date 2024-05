Fischer ehren langjährige Mitglieder und ernennen neue Ehrenmitglieder

Die Thierhaupter Fischer blicken zufrieden auf zwei ereignisreiche Jahre zurück. Was

Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung des Fischervereins Thierhaupten war das neue Fischerheim voll. Der erste Vorsitzende Manfred Stiglmair eröffnete die Versammlung und berichtete über viele Aktivitäten der vergangenen zwei Jahre. Angefangen mit der letztjährigen der Bayern Tour Natur in Thierhaupten die unter anderem die Altholz-Untersuchung im Kloster besuchte, folgte das Franz-Egenberger-Fischen in Ortlfingen an der Schmutter. Eine weitere Aktion waren die Steckerlfische im Kloster im Rahmen des Klosterhoffestes, das Grillfest und das Königsfischen im neuen Fischerheim am Klosterweiher.

Das Fischerfest Thierhaupten wurde zum 30. Mal gefeiert

Im November wurde zum 30. Mal das Fischerfest gefeiert - und manche Vereinsmitglieder sind von Anfang an dabei. Im Januar wurden dann 19 angehende Fischer unterrichtet,die Großteils schon alle die Prüfung erfolgreich abgelegt haben. Insgesamt leistete der Verein im vergangenen Jahr mehr als 3400 Arbeitsstunden.

Anschließend wurden die Berichte der Weihergruppe und des Jugendleiters vorgebracht. Die Jugend sei eine wichtige Stütze im Verein. Mit dem Programm „Fischer machen Schule“ verbringen die Schüler der 4. Klasse einen Tag bei den Fischern. Sie sehen die Tiere im Aquarium, lernen den Klosterweiher verstehen, gehen mit Becherlupen auf die Jagd nach Fischnährtieren und dürfen sich am Schluss beim Casting versuchen. Aber die auch die eigene Jugend wird in Gruppenstunden und mit praktischem Fischen an den Gewässern unterrichtet und an die Fischerei herangeführt.

Thierhaupter Fischer ehren treue Mitglieder

Der Kassenbericht zeigte das solide Wirtschaften des Vereins. Dabei konnten auch die, durch den Fischerheim-Neubau notwendigen Verbindlichkeiten, planmäßig bedient und reduziert werden.

Im Zuge der Jahreshauptversammlung wurden langjährige Mitglieder mit der silbernen und golden Ehrennadel des Vereins geehrt. Fünf neue Ehrenmitglieder wurden ernannt. Zum Schluss der Versammlung durfte der wiedergewählte Vorstand in die Zukunft blicken und verwies auf das 70-jährige Vereinsjubiläum, das im Juli gefeiert werden soll. (AZ)