Heimatforscher suchen alte Bilder aus Thierhaupten

Aufruf: Arbeitskreis für Thierhaupter Heimatbuch bitte Bürger, in alten Fotoalben zu stöbern. Denn dort können wahre Schätze schlummern.

Verstaubt im Wohnzimmerschrank, seit Jahren nicht geöffnet und manchmal gar vergessen: alte Fotoalben und -sammlungen sind in ganz vielen Haushalten zu finden. Oft schlummern übersehene Schätze darin. Der Arbeitskreis "Heimatbuch Thierhaupten" will diese nun heben.

Bereits seit zwei Jahren arbeitet das Team rund um Initiator Josef Praßler an einer Buchreihe über die Marktgemeinde und seine Ortsteile. Dabei geht es vor allem um Geschichtliches rund um Thierhaupten. Die Mitwirkenden führen Gespräche mit Zeitzeugen aus dem Ort, wühlen sich durch verschiedene Archive und entziffern altertümliche Dokumente, die häufig in altdeutscher Schreibschrift verfasst sind.

Thierhauptener Heimatforscher sind auf Bildmaterial angewiesen

Angewiesen sind sie auch auf Bildmaterial: Aus diesem Grund ruft der Arbeitskreis alle Bürgerinnen und Bürger mit Bezug zu Thierhaupten dazu auf, in der eigenen Fotosammlung zu stöbern. Sämtliche Motive können dabei interessant sein – egal ob Personen, Gebäude, Festlichkeiten oder Landschaft. Auch Landwirtschaft, Feldarbeit und Tiere gehörten schon immer zum Leben auf dem Land und sind damit von Relevanz. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass in den privaten Alben viele Schätze lagern“, meint Otmar Krumpholz, der sich am Arbeitskreis Heimatbuch beteiligt. Aus seinem eigenen Archiv zum Beispiel stammt eine Reproduktion eines genau 100 Jahre alten Fotos. Es zeigt den Thierhauptener Kirchenchor im Jahr 1921.

Wer Fotos aus der eigenen Sammlung teilen und damit das Team bei seiner Arbeit unterstützen möchte, der kann sich telefonisch bei Josef Praßler melden unter 08271/5349 oder eine Mail schreiben an josef.prassler@web.de.

