Das Heimatmuseum Thierhaupten zeigt das frühere bäuerliche Leben

Plus Thierhauptener Trachtler feiern "50 Jahre Heimatmuseum" mit einem Tag der offenen Tür. Es gibt nach Renovierungsarbeiten einige Neuerungen zu sehen.

Nach der Feier des 75. Geburtstags im Frühjahr steht beim Heimat- und Trachtenverein Thierhaupten ein zweites rundes Jubiläum an: 50 Jahre Heimatmuseum. Zur Feier hätte es wohl keinen besseren Termin geben können als den Tag des offenen Denkmals am 10. September. Von 13 bis 17 Uhr stehen die Türen offen, zudem ist mit Musik und Tanz sowie Kaffee und Kuchen für Unterhaltung und leibliches Wohl gesorgt.

Passend zum Jubiläum unterzogen Vorsitzende Cilly Urban, Museumsleiterin Monika Schnelzer und ihre Helfer das wohl älteste Haus Thierhauptens einer Schönheitskur, sodass einige Neuerungen zu sehen sind. Als Museum, Baudenkmal und Zeitdokument soll das bäuerliche Leben der Zeit um 1900 dokumentiert werden.