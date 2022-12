In Thierhaupten werden Kommunen fit für die Zukunft gemacht

Im 31. Jahr ihres Bestehens verzeichnet die Schule für Dorf- und Landentwicklung einen neuen Teilnehmerrekord.

Die aufeinanderfolgenden Krisen der Welt belasten nicht nur die Menschen, sondern auch die Kommunen, die am Ende der politischen Kette die Folgen unmittelbar spüren und lösen müssen. "Wir brauchen starke Kommunalpolitiker/-innen, die fachlich und persönlich kompetent, tragfähige Lösungen entwickeln", sagte Martin Sailer, Vorsitzender der SDL und Bezirkstagspräsident, in der Mitgliederversammlung.

Das sehen auch viele Kommunalpolitiker/-innen so, denn die Nachfrage ist ungebrochen hoch, erläuterte Geschäftsführerin Gerlinde Augustin. Die Vielzahl an Themen und Entscheidungen, die auf die Kommunen einwirken, lassen sich oft nicht in einer abendlichen Gemeinderatssitzung lösen. Die SDL hat sich der Entwicklung der ländlichen Kommunen verschrieben, mit 132 Veranstaltungen und knapp 2400 Teilnehmenden hat die Bildungsstätte im 31. Jahr ihres Bestehens einen Rekord erreicht.

"Wir tragen Fachkompetenz in die Veranstaltungen und wir üben eine wertschätzende Diskussionskultur, das ist unser Erfolgskonzept" erklärte die Geschäftsführerin. Oft mangelt es an Wissen und Erfahrungen, denn neue Herausforderungen wie Infrastruktur und Versorgungssicherheit können nicht mit alten Handlungsgrundsätzen gelöst werden.

Ländliche Räume befinden sich im Umbruch, weil eine Vielzahl an Herausforderungen – wie der demografische Wandel, Digitalisierung, Klimawandel und Energieknappheit um einige zu nennen – die Menschen belasten, so Auguston weiter. "Hervorgerufen durch die Krisen dieser Welt stellen wir fest, dass nicht nur die Energieversorgung aufschlägt, sondern dass sich auch das Gemein- und Vereinswesen destabilisiert hat. Auf der anderen Seite erfährt der ländliche Raum eine höhere Wertschätzung."

Kloster Thierhaupten Trainingsort für Verantwortungsträger

Das ehemalige Kloster in Thierhaupten sei der perfekte Ort, um Kommunalvertreter/-innen, Verwaltungen und Bürgergruppen zu unterstützen, sie stark zu machen und mitzuhelfen, dass es vorwärtsgehe. Dort würde sie fit gemacht für die Zukunft.

Im Rahmen der jährlichen Mitgliederversammlung der SDL Thierhaupten wurden die langjährigen Moderator/-in Kathrin Lichtenauer und Dr. Andreas Raab mit der "Goldenen Ehrennadel" ausgezeichnet. Überreicht wurde die Ehrennadel von der Geschäftsführerin Gerlinde Augustin und dem 2. stellvertretenden Vorsitzenden der SDL, Christian Kreye. (AZ)