Thierhaupten

13:51 Uhr

"Old Kids Turbo" gewinnen das Schubkarrenrennen in Thierhaupten

Das größte Geschick beim Schubkarrenrennen in Thierhaupten zeigte das Team „Old Kids Turbo“ mit Andreas von Mühldorfer, Markus Michels und Tobias Hörmann (von links) und sicherte sich den Tagessieg.

Plus Geschicklichkeit, Geschwindigkeit und tolle Kostüme waren beim Schubkarrenrennen in Thierhaupten gefragt. Warum Aktive und Zuschauer daran ihre helle Freude hatten.

Von Claus Braun

Endlich wieder Schubkarrenrennen und endlich wieder ein närrisches Faschings-Spektakel, so kann man das samstägliche Event des Jugendtreffs Thierhaupten rund um den Marktplatz in der Ortsmitte beschreiben. Statt prunkvolle Faschingswägen mit lauter Musik machten sich in der Marktgemeinde 19 Teams aus einem „Sau-Gatter“ heraus auf den anspruchsvollen Parcours und erledigten dabei Herausforderungen, die bei nicht Bestehen mit Strafsekunden belegt wurden.

