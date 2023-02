Taschendieb stiehlt in Thierhaupten einer 80-Jährigen die Geldbörse

Nur für wenige Sekunden lässt eine 80-Jährige in einem Supermarkt in Thierhaupten ihren Einkaufswagen unbeaufsichtigt. Blitzschnell schlägt der Täter zu.

Blitzschnell hat ein Taschendieb am Mittwoch in Thierhaupten zugeschlagen. Sein Opfer war eine 80-Jährige, die gegen 11.45 Uhr in einem Discounter an der Straße Am Stein einkaufen wollte.

Nur für wenige Sekunden entfernte sie sich laut Polizei von ihrem Einkaufswagen, an dem ihre Handtasche hing. Diesen kurzen Moment nutzte der Täter aus und entwendete den Geldbeutel. Der Seniorin entstand ein Schaden von rund 190 Euro. (thia)