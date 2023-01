Thierhaupten hat jetzt eine Mesnerin und einen Mesner

Personelle Veränderungen gibt es auch im Pfarrbüro. Dort hat Rosa Bissinger aufgehört.

Neu aufgestellt hat sich im personellen Bereich die katholische Pfarrei St. Peter und Paul in Thierhaupten. Nach 28 Jahren beendete Rosa Bissinger ihre Tätigkeit als Sekretärin im Pfarrbüro am Fuße des Klosterberges. Pfarrer Werner Ehnle würdigte ihr Engagement für fast drei Jahrzehnte in verantwortungsvoller Aufgabe. Ihr nachgefolgt ist Andrea Weixler.

Auch in der Sakristei der ehemaligen Klosterkirche gab es Veränderungen. Seit Juli 2016 war Petra Gerich als Mesnerin das vertraute Gesicht in der Kirche und fand laut Pfarrer Werner Ehnle bei Allen große Anerkennung. „Ihre Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft haben die Sakristei zu einem guten Ort gemacht“, so Ehnle. Besonderes Lob erhielt sie zudem für die Betreuung der Ministrantinnen und Ministranten. Trotz des Abschieds freut es den Ortsgeistlichen, dass Petra Gerich als Kommunionhelferin und im Pfarrgemeinderat weiter aktiv im Kirchendienst tätig sein wird.

Ebenfalls in den Ruhestand getreten ist Wally Huber, die als stellvertretende Mesnerin für die Kirchenreinigung und den Blumenschmuck zuständig war. „Ihr grüner Daumen war nicht nur beim Schmücken der Kirche zu bewundern, sondern auch in der Pflege des Pfarrgartens. „Viele der selbst gezogenen Blumen wanderten vom Pfarrgarten oder aus ihrem eigenen Garten in unsere Kirche“, so Pfarrer Ehnle. Auch Wally Huber will weiterhin als Kommunionhelferin im Dienst bleiben.

Die vakanten Stellen als Mesner haben nun Birgit Klaus und Jürgen Unger zu gleichen Teilen übernommen. Werner Ehnle wünschte beiden viel Freude und große Unterstützung durch die Pfarrgemeinde. (bra)

