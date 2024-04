Thierhaupten

Thierhaupten sucht nach Flächen für weitere Solarparks

Derzeit entsteht ein Solarpark am Ortsende von Neukirchen, einem Ortsteil Thierhauptens. So sehen die Ständer aus, bevor die Module aufgesetzt werden. In Zukunft könnten auf dem Gemeindegebiet bald mehr solche Solarparks entstehen. Im Moment sucht der Gemeinderat dafür geeignete Flächen.

Plus Der Gemeinderat Thierhaupten holt sich Expertenrat bei der Ausweisung von Flächen für Photovoltaik. Konsens ist: Das Erscheinungsbild des Klosters soll nicht leiden.

Von Katrin Reif

Hier kommt wohl eines der längsten Wörter unserer Sprache: Photovoltaikfreiflächenpotenzialflächenanalyse. Das ist es, worüber sich Thierhauptens Gemeinderäte in öffentlicher Sitzung unterhalten haben. In einfacheren Worten formuliert geht es darum, auf dem Gemeindegebiet Plätze zu finden, die für die Gewinnung von Strom durch die Sonne geeignet sind. Offensichtlich nicht dafür geeignet sind beispielsweise bewohnte Gebiete, Waldflächen, beschattete Hänge. Aber es gibt auch einige Kriterien, die weitaus komplizierter sind. Daher hat sich die Verwaltung Ingenieurin Marcella Schubert zur Hilfe geholt.

Eine Analyse für Windenergie wurde schon gemacht

Das Büro hat bereits eine ähnliche Analyse für die Gewinnung von Windenergie erstellt. Schubert erläutert auch an diesem Abend, wie wichtig es ist, einen handfesten Plan zu haben. Falls beispielsweise Anfragen von Investoren an die Gemeinde kommen, habe man direkt etwas zur Hand. Flächen, die wirklich geeignet sind. Wo keine Vögel brüten, keine Natur- oder Wasserschutzgebiete sind, und wo auch das örtliche Erscheinungsbild nicht gestört wird. In Thierhaupten ist hier allen voran das Kloster zu nennen. Außerdem habe die Ingenieurin auf die Bodenertragszahlen geachtet. Wo der Boden für die Landwirtschaft besonders gut ist, sollen keine PV-Anlagen verbaut werden. Damit falle der Osten des Gemeindegebiets raus. Außerdem lohne es sich Schubert zufolge erst ab einer gewissen Größe, eine solche Anlage zu bauen. Schließlich muss man sie ans Stromnetz anschließen, das sind hohe Fixkosten.

