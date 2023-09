Trickdiebe kommen an die Geldbörse einer älteren Frau

Eine 71-Jährige ist beim Einkaufen und wird von einer Frau angerempelt. Anschließend fehlt das Geld in ihrer Handtasche.

Diesen Einkauf wird eine 71-jährige Frau nicht so schnell vergessen: Am Freitag, 22. September, kaufte die Frau gegen 11.45 Uhr in einem Discounter in Thierhaupten ein. Dabei fielen ihr ein Mann und eine Frau auf, die sich seltsam verhielten. Während des Einkaufs rempelte die Frau die 71-Jährige auch an. An der Kasse bemerkte diese dann, dass sich die Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Der Diebstahlschaden beträgt laut Polizei etwa 150 Euro. (jah)

