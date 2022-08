Gutachter soll nach tödlichem Unfall in Gabelbach Antworten liefern

Plus Zwei Männer starben bei einem Unfall zwischen Gabelbach und Gabelbachergreut. Wie es dazu kam, soll ein Gutachter klären. Er beschreibt, wie seine Arbeit aussieht.

Wie kam es zum tödlichen Unfall zwischen Gabelbach und Gabelbachergreut? Dieser Frage soll nun ein Gutachter auf den Grund gehen. Zwei Männer aus Freihalden (Landkreis Günzburg) sind noch am Unfallort gestorben. Der Gutachter erklärt unserer Redaktion, wie er in einem solchen Fall vorgeht.