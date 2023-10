Gegen parkenden Laster gekracht: Totalschaden bei Pkw in Ustersbach

Eine Autofahrerin übersieht am Sonntagmorgen einen geparkten Lastwagen in Ustersbach. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Bereits um 5.15 Uhr in der Früh fuhr am Sonntag eine Frau auf der Hauptstraße in Ustersbach. Etwa in der Ortsmitte erkannte sie laut Polizeibericht einen ordnungsgemäß abgestellten Lkw zu spät. Es kam hierbei zum Streifzusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 15.000 Euro liegen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (dav)