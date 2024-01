Ustersbach

16:26 Uhr

Plötzlicher Reichtum sorgt für viele Turbulenzen

Plus Bei der Premiere „Millionär auf Probe“ sorgt die Theatergruppe Ustersbach wieder für einen heiteren Jahresausklang im Forum. Noch wenige Restkarten.

Von Marcus Angele Artikel anhören Shape

Weihnachtszeit bedeutet Theaterzeit in Ustersbach. So laden die Theaterfreunde auch in diesem Jahr zu neun sehr kurzweiligen Theaterabenden zwischen Weihnachten und Heilig-Drei-König ein. Die Premiere der Komödie „Millionär auf Probe“ von Gabriele Becke gelang den zehn Schauspielern unter der Leitung von Hubert Hillenbrand auf jeden Fall glänzend und das Publikum belohnte die Akteure mit vielen Lachern, Szenenbeifall und einem langem Schlussapplaus. Wer die Aufführung noch sehen möchte, sollte sich beeilen – es gibt noch Restkarten für die Aufführungen am 03., 05. und 06. Januar täglich zwischen 18 und 20 Uhr unter der Telefonnummer 0176/22362305.

Stark besetzte Rollen

Regisseur Hubert Hillenbrand bewies wieder ein gutes Händchen, als er das Stück „Millionär auf Probe“ seinen Mimen präsentierte. Die Rollen hat Hillenbrand sehr gut vergeben und spielt in diesem Jahr sogar selbst den gewieften Opa Alois. Hauptdarstellerin Sophia Schmid, die nach einem Jahr Pause wieder auf der Bühne steht, präsentiert sich als resolute und geldgierige Geschäftsfrau Rosi sehr stark. Ebenfalls nach einem Jahr ist Angelika Fischer wieder dabei und Martin Wagner debütiert gekonnt im erfahrenen Ensemble.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen