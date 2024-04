Pflanzentauschbörse, Theater, Konzerte: Das ist am Wochenende geboten

Pflanzen kaufen und tauschen kann man im Dorfgemeinschaftshaus in Schwabegg am Samstag ab 13. Außerdem gibt es einen Pflanzenflohmarkt in Königsbrunn in der Egerländer Straße am Samstag vom 9 Uhr bis 12 Uhr. Ganz in der Nähe findet auch noch ein Tauschtag, also ein Flohmarkt ohne Geld, in der Karwendeltstraße am Samstag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr statt. Eine weitere Pflanzentauschbörese gibt es am Samstag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr in Schwabmünchen in der Straße im Taubental.